Speciale difesa: Siria, Damasco annuncia di aver respinto un attacco israeliano

- La contraerea siriana ha risposto nella serata di ieri, 31 marzo, al lancio di missili da parte di caccia israeliani in volo nello spazio aereo del Libano contro l'aeroporto di Sha'irat a est di Homs, in Siria centrale. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa siriana "Sana", secondo cui alcuni razzi lanciati dai caccia israeliani sono stati intercettati e abbattuti prima che raggiungessero gli obiettivi Secondo le fonti dell’agenzia governativa, i bombardamenti hanno preso di mira aerei da trasporto militare iraniani e un incontro tra comandanti delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ed esponenti delle milizie del partito sciita libanese Hezbollah. Tra i presenti alla riunione, vi era anche Ismail Qani, comandante della Forza Qods, reparto per le operazioni all'estero delle Guardie della rivoluzione islamica. (Res)