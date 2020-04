Coronavirus: appello dei garanti dei detenuti, provvedimenti presi dal governo sono al di sotto delle necessità

- I garanti territoriali dei detenuti lanciano un appello al Presidente della Repubblica, alle Camere, ai sindaci e ai Presidenti delle Regioni a favore di ulteriori misure di riduzione della popolazione detenuta. Tra le firme quella dei Garanti Carlo Lio (Lombardia), Vanna Jahier (Provincia Pavia), Marco Bellotto (Comune di Lecco), Valentina Lanfranchi (Comune Bergamo), Matteo Luigi Tosi (Comune Busto Arsizio), Francesco Maisto (Comune Milano), Luisa Ravagnani (Comune Brescia). “I primi casi di positività al virus Covid-19 registrati in alcuni istituti penitenziari - si legge nell'appello - hanno riportato l’attenzione sui rischi connessi alla sua possibile diffusione in carcere, dove le misure di prevenzione prescritte alla popolazione in libertà non possono essere rispettate in condizioni di sovraffollamento, come ieri ha detto anche Papa Francesco. Come più volte raccomandato dal Garante nazionale delle persone private della libertà, e indicato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, sono necessari importanti interventi deflattivi della popolazione detenuta che consentano la domiciliazione dei condannati a fine pena e la prevenzione e l’assistenza necessaria a quanti debbano restare in carcere. I provvedimenti legislativi presi dal governo sono largamente al di sotto delle necessità". "Se anche raggiungessero tutti i potenziali beneficiari (6000 detenuti, secondo il Ministro della Giustizia), sarebbero insufficienti, come recentemente sottolineato dal Consiglio superiore della magistratura, dall’Associazione nazionale magistrati, dall’Unione delle Camere penali e dall’Associazione dei docenti di diritto penale - prosegue l'appello - Con quelle misure non solo non si supera il sovraffollamento esistente (formalmente di 7-8000 persone, sostanzialmente di almeno diecimila), ma non si garantisce il necessario distanziamento sociale richiesto a tutta la popolazione per la prevenzione della circolazione del virus". (segue) (Com)