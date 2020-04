Coronavirus: Lega, impegneremo governo a sostenere pizzerie campane

- "I parlamentari campani della Lega Ugo Grassi, Francesco Urraro, Claudio Barbaro, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello, a sostegno delle pizzerie della Campania. Il governo viene impegnato con un Ordine del giorno presentato al Senato, ad adottare, nel primo provvedimento utile e con la massima sollecitudine, specifiche misure di sostegno rivolte alle pizzerie e alle imprese parti integranti del settore". I parlamentari hanno spiegato le ragioni dell'iniziativa: "L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha investito inevitabilmente anche il settore delle pizzerie e, senza misure specifiche, si rischia di dimezzarne l'entità, il fatturato e il numero di addetti, con l'inevitabile la chiusura di tante attività e l'affossamento di uno dei settori trainanti ed emblematici della cultura e dell'economia italiana ed in particolare napoletana e campana. Alla stregua di altre imprese, le pizzerie affrontano costi fissi e di avviamento (ad esempio affitti, utenze, personale, materie prime), sostenere i quali, oggi, per via della riduzione della domanda interna e delle restrizioni attuate dal governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, è molto difficile".(Ren)