Ucraina: Ue, ci aspettiamo che la Russia fermi violazioni diritto internazionale in Crimea

- L'Unione europea continua ad aspettarsi che la Russia sospenda tutte le violazioni del diritto internazionale nella penisola di Crimea. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna ricordando che la Russia ha recentemente aggiunto, con un decreto presidenziale, gran parte della Crimea e di Sebastopoli all'elenco dei territori di confine della Federazione Russa in cui ai cittadini non russi è impedito di possedere terre. L'Unione europea non riconosce l'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Russia, che costituisce una chiara violazione del diritto internazionale. "Pertanto, l'Unione europea non riconosce questo decreto, che è l'ennesimo tentativo di integrare forzatamente la penisola annessa illegalmente in Russia. La Crimea fa parte dell'Ucraina", si legge nella nota. (segue) (Beb)