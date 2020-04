Ucraina: Ue, ci aspettiamo che la Russia fermi violazioni diritto internazionale in Crimea (2)

- Secondo il Servizio europeo per l'azione esterna, il decreto in questione costituisce anche una violazione del diritto umanitario internazionale, in quanto rappresenta un altro passo verso l'imposizione della cittadinanza russa nella penisola. Ciò potrebbe anche portare alla privazione arbitraria della proprietà, secondo il Seae. L'Unione europea continua ad aspettarsi che la Russia fermi tutte le violazioni del diritto internazionale nella penisola di Crimea e si dice ferma nel suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. (Beb)