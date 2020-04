Speciale difesa: Iraq, proseguono operazioni Forze armate contro Stato islamico nel nord

- Continua per la terza settimana consecutiva l’operazione delle Forze armate dell'Iraq contro lo Stato islamico (Is) nel nord del paese. L'organizzazione terroristica sfrutta la morfologia montuosa dei governatorati di Salah ad Din, Kirkuk e Ninive come base operativa per le proprie azioni. (Res)