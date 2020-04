Speciale difesa: Yemen, esercito avanza sul fronte di Sarwah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito regolare yemenita sostenuto dalla Coalizione militare a guida saudita ha ottenuto un importante successo nello scontro con i ribelli sciiti Houthi sul fronte di Sarwah, tra la capitale Sana'a e la città di Mareb. Negli scontri che si sono svolti ieri, 31 marzo, il fronte dei ribelli filo-iraniani è crollato spingendo i miliziani alla fuga verso la capitale, come mostrano le immagini di un video diffuso dalle forze armate yemenite. La stessa fonte ha mostrato come i militari abbiano liberato diverse postazioni importanti considerate strategiche per la valle sottostante le alture della zona. Questa vittoria è avvenuta mentre i militari sono ancora impegnati su altri fronti della provincia di Mareb, come quelli di Al Mushajah e Hilan. La battaglia, sottolinea l’emittente televisiva araba “Al Arabiya” di proprietà saudita, vede l'importante contributo dei caccia della Coalizione araba che colpisce le postazioni delle milizie sciite, provocando ingenti danni alla formazione filo-iraniana. (Res)