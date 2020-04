Speciale difesa: Yemen, ambasciatore saudita al Jaber, abbiamo invitato ribelli Houthi per negoziati

- L'ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed bin Said al Jaber, ha dichiarato in un’intervista al “Wall Street Journal” che Riad sta conducendo colloqui con i ribelli yemeniti Houthi da settembre scorso e li ha invitati a negoziati in Arabia Saudita. Al Jaber ha aggiunto che l’invito è frutto degli auspici dell’inviato speciale delle Nazioni unite in Yemen, Martin Griffiths. (Res)