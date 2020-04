Speciale difesa: Regno Unito, due dei quattro sottomarini nucleari fermi per manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei quattro sottomarini della marina britannica di classe "Vanguard", armati con missili balistici nucleari "Trident", sono rimasti fermi per manutenzione per tutto l'ultimo anno, minando la capacità di deterrenza del Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano "The Times", commentando le dichiarazioni rese ieri, 31 marzo, dal presidente della commissione Difesa della Camera dei comuni, Tobias Ellwood. I lavori di manutenzione avviati simultaneamente per due dei sottomarini di classe "Vanguard" stanno rendendo molto arduo il compito della marina britannica di mantenere costantemente in mare almeno un'unità con armamento nucleare. (Res)