Speciale difesa: Germania, direttore Bka, strage di Hanau ha chiaro movente razzista

- Ha un chiaro movente razzista la strage compiuta il 19 gennaio scorso ad Hanau, in Assia, dal terrorista di destra Tobias Rathjen, in cui sono state uccise nove persone di cui cinque di nazionalità turca. È quanto dichiarato dal direttore dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Muench ha aggiunto che, per il Bka, il massacro di Hanau è “un'azione di estrema destra” e un crimine con movente razzista. In questo modo, Muench ha smentito le indiscrezioni circa un rapporto del Bka,che sta conducendo le indagini sulla strage di Hanau, in cui si affermerebbe che Rathjen avrebbe agito spinto dalla paranoia e non dalla xenofobi. Il movente principale non sarebbe quindi il razzismo, ma il desiderio di Rathjen di “ottenere la massima attenzione possibile per la sua teoria del complotto, che lo voleva perseguitato da un non meglio precisato servizio segreto”. Inoltre, l'autore della strage di Hanau avrebbe attraversato “il tipico percorso di radicalizzazione dell'estrema destra”. Dopo il massacro, Rathjen ha ucciso l'anziana e malata madre per poi togliersi la vita. (Res)