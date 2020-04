Speciale difesa: Francia, ministro Interno Castaner, da inizio quarantena 359mila multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner ha fatto sapere che nell'ambito delle misure di contenimento prese per arginare la pandemia di coronavirus le forze dell'ordine hanno effettuato 5,8 milioni di controlli e 359mila multe dall'inizio della quarantena. “La mia responsabilità è fare in modo che il confinamento sia sorvegliato per proteggere i francesi”, ha detto Castaner ai microfoni dell'emittente televisiva “Lci”. Castaner ha poi fatto sapere che in questi giorni le violenze all'interno dei nuclei familiari sono aumentate del 32 per cento nelle zone rurali e del 36 per cento nelle zone urbane. (Res)