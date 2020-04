Speciale difesa: Francia, le teste di cuoio impegnate nel controllo di soggetti pericolosi

- In Francia l'unità speciale di Ricerca, assistenza intervento e dissuasione (Raid) della polizia è attiva nel controllo di soggetti pericolosi chiusi in casa per le misure di contenimento imposte nell'ambito della crisi del coronavirus. Ne parla il quotidiano “Le Figaro”. “Anche se non c'è una forte recrudescenza del fenomeno diversi casi di forsennati possono essere legati alla problematica del confinamento”, spiega Jean-Baptiste Dulion, capo dell'unità delle teste di cuoio francesi. Il Raid sta impiegando i suoi droni per controllare il territorio attorno a Parigi e nel nord della Francia con l'obiettivo di sostenere il lavoro dei colleghi poliziotti. (Res)