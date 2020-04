Viabilità: Terzi e Sertori su ss38, Regione Lombardia finanzia progettazione nuovi interventi

- Regione Lombardia stanzia 760mila euro per progettare due interventi che andranno ad efficientare la viabilità sulla SS38 'dello Stelvio'. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori. Si tratta di un nuovo svincolo a due livelli in Comune di Sondrio in sostituzione della rotatoria esistente che oggi si trova spesso in situazioni di congestione e di un intervento che anticipa alcuni dei benefici correlati alla realizzazione della Tangenziale di Sondrio consentendo di by-passare un passaggio a livello esistente in Comune di Montagna in Valtellina. "La strada è di competenza di Anas, quindi dello Stato - dichiara l'assessore Terzi - ma come Regione abbiamo deciso di dare un contributo in termini di risorse e di progettazione per stringere i tempi rispetto a due interventi fondamentali per migliorare l'efficienza della SS38, che oltre a essere il principale asse viario di collegamento con la Valtellina sarà la strada di accesso ai siti delle Olimpiadi. L'obiettivo è risolvere due nodi critici della SS38 per rendere la circolazione più fluida e sicura. Abbiamo raggiunto un accordo con CAL per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica, progetti che saranno poi messi a disposizione di Anas". (segue) (com)