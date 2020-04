Viabilità: Terzi e Sertori su ss38, Regione Lombardia finanzia progettazione nuovi interventi (2)

- "Stiamo concretizzando due interventi infrastrutturali individuati come strategici - spiega Massimo Sertori -, che porteranno sull'arteria della SS38 risultati concreti in termini di miglioramento dei livelli di servizio e di sicurezza stradale, e concorreranno a rendere più agevoli i flussi turistici connessi ad un evento internazionale come le Olimpiadi Invernali del 2026". "Nonostante l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, Regione Lombardia si è impegnata ad assicurare l'avanzamento delle attività preliminari per giungere in tempo alla realizzazione di questi due interventi - termina Sertori - come delle altre opere di accessibilità ai territori della Valtellina e della Valchiavenna". La delibera approva lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Cal S.p.A (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A) per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di adeguamento lungo la SS38 "dello Stelvio": in Comune di Sondrio, un nuovo svincolo a livelli separati in sostituzione della rotatoria esistente di accesso al polo commerciale e produttivo sito nell'adiacente Comune di Castione Andevenno; in Comune di Montagna in Valtellina, un intervento utile a risolvere l'attraversamento a raso della linea ferroviaria Sondrio-Tirano con la relativa viabilità di adduzione alla rete viaria locale, in alternativa al passaggio a livello esistente. L'accordo di collaborazione definisce i ruoli e i compiti in capo a ciascuno dei soggetti sottoscrittori. (com)