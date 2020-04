Coronavirus: Zingaretti, scelte politiche si basino su indicazioni della scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica deve attenersi alle indicazioni della scienza. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario Pd Nicola Zingaretti, interpellato, nel corso di una video-conferenza stampa sull’emergenza coronavirus, in merito al dibattito politico iniziato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi su quando il Paese dovrebbe riaprire, "il mio contributo è non partecipare a un dibattito che non ha senso, se non è fondato sulle indicazioni della scienza e su scelte condivise - ha aggiunto Zingaretti -. Temi come questi che riguardano la salute, la vita o la morte delle persone devono far riscoprire un limite alla politica, che è quello di fondare le scelte sulle indicazioni della scienza. Quindi, sulla base delle indicazioni che dovranno venire dal ministero della Salute e dal comitato tecnico scientifico. E' ovvio che ci dobbiamo preoccupare molto della ripresa economica del Paese, delle imprese e del lavoro, ma non ci sarà ripresa italiana se non si sconfigge il virus. - ha sottolineato il segretario -. Attendiamo le scelte del governo sulla pianificazione della normalizzazione. Ma condivido chi dice che stiamo parlando della vita di esseri umani, e non si scherza. Non ci deve essere un dibattito politico non supportato dalla scienza, sarebbe irresponsabile. L'unico modo serio è sulla base della certezza scientifica. Se si molla ora si vanificano gli sforzi fatti", ha concluso il governatore. (Rer)