Coronavirus: Pd Campidoglio, no burocrazia serve distribuzione immediata buoni spesa

- Fare in fretta, erogare subito i buoni spesa alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. È questo l'appello che il gruppo capitolino del Pd fa all'amministrazione comunale che ha pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione. "È un passo importante - scrivono i dem in una nota - che deve essere accompagnato dalla organizzazione di una efficace rete di distribuzione per semplificare e velocizzare l'accesso dei singoli cittadini a queste risorse. Rispondere rapidamente alla crisi economica che rischia di portare alla fame le fasce più fragili della popolazione è un impegno vitale cui il gruppo del Pd capitolino non intende sottrarsi in tutte le sedi preposte. Non sono ammesse lentezze burocratiche, dobbiamo agire in fretta c'è chi ha bisogno di cibo e generi di prima necessità", concludono i consiglieri del Pd.(Rer)