Trasporti: Campidoglio, da Mit oltre 60 milioni euro per acquisto bus "zero emissioni"

- Roma Capitale ha ottenuto oltre 60 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'acquisto di bus eco-sostenibili, elettrici o a metano, per il quinquennio 2019-2023. È quanto prevede il decreto interministeriale firmato dal Mit di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze e del ministero dello Sviluppo economico. "Queste risorse ci permetteranno di rinnovare ulteriormente la flotta di Atac, con mezzi eco-sostenibili, completamente 'green', grazie alla cooperazione fra Istituzioni. Continua il processo di risanamento che abbiamo messo in atto in questi anni. Risorse che si vanno ad aggiungere agli investimenti di Roma Capitale, grazie ai quali abbiamo già messo su strada 227 nuovi mezzi e ne abbiamo ordinati altri 328. In questo momento così difficile per il Paese, queste risorse sono ancora più importanti", dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma. (segue) (Com)