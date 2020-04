Trasporti: Campidoglio, da Mit oltre 60 milioni euro per acquisto bus "zero emissioni" (2)

- Un'ottima notizia "che andrà a beneficio dei trasporti della nostra città. Con questi fondi potremo acquistare direttamente bus ad alimentazione elettrica e a idrogeno e investire in nuove infrastrutture per il tpl. Un sostegno in più per svecchiare la flotta di Atac, con uno sguardo alla sostenibilità ambientale", prosegue l'assessore alla città in movimento, Pietro Calabrese. "Un altro tassello che va nella direzione del rilancio del trasporto pubblico nella nostra città. Risorse che rappresentano nuova linfa per i trasporti e serviranno a svecchiare una flotta bus con un'età media di oltre 12 anni. In questi giorni così difficili, queste notizie sono un messaggio chiaro: il percorso di rilancio di Atac non si interrompe", conclude il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno. (Com)