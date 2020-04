Coronavirus: Fontana, Regione e Finlombarda in campo per rilancio aziende con "Turnaoround financing"

- Da oggi Regione Lombardia e Finlombarda Spa finanziano le imprese con un forte potenziale di crescita che hanno investito in processi di 'restructuring'. L'iniziativa denominata 'Turnaround financing' ha un plafond di 15 milioni di Finlombarda per i finanziamenti e di 10 milioni di euro di Regione Lombardia per le garanzie gratuite sui finanziamenti. "Il tessuto produttivo lombardo si trova a dover affrontare una importante sfida dovuta all'emergenza epidemiologica in corso. Con questo intervento - spiega il presidente Attilio Fontana - la Regione offre un sostegno concreto alle imprese del territorio impegnate a resistere e a risollevarsi". La misura si rivolge alle imprese dei settori estrattivo, manifatturiero, costruzioni, commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, agromeccaniche, servizi di alloggio e ristorazione, di informazione e comunicazione con un organico fino a 3 mila dipendenti (con esclusione delle microimprese), che abbiano in essere e rispettato per almeno 18 mesi un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare) oppure un concordato in continuità omologato (ai sensi dell'art. 186 bis Legge Fallimentare). Gli investimenti per l'acquisto di beni materiali (per esempio impianti, macchinari, attrezzature, etc.) e immateriali (per esempio licenze, brevetti, software etc.) nell'ambito di più ampi piani di ristrutturazione e rilancio aziendali. (segue) (com)