Coronavirus: sindaco Monza firma ordinanza su servizi essenziali e di pubblica utilità che restano aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza coronavirus non ferma il Comune di Monza che con l'ordinanza del sindaco Dario Allevi n. 44 del 27 marzo, valida fino al 5 aprile, ha definito i servizi essenziali e di pubblica utilità che devono garantire il loro funzionamento anche nell'attuale fase di crisi sanitaria. L'ordinanza ha inoltre confermato, sempre fino al 5 aprile, il divieto assoluto di ingresso di persone e veicoli nel Parco di Monza. I servizi essenziali sono: segretariato sociale professionale; tutela minori e supporto alla famiglia; adulti e inclusione; non autosufficienza (anziani e disabili); emergenza freddo e grave marginalità; asilo notturno; servizio assistenza domiciliare non autosufficienza; pasti a domicilio a persone anziane e non autosufficienti e sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria; gestione numero di emergenza per anziani; protezione civile; polizia locale; sistemi informativi comunali; sicurezza sul lavoro; protocollo generale; gestione magazzino/approvvigionamenti; servizio apertura/custodia/chiusura palazzo comunale; servizi badanti urgenti e indifferibili; segreteria sindaco e comunicazione; supporto organi istituzionali; segreteria generale; servizi di anagrafe urgenti e indifferibili; servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e seppellimento delle salme; ordinanze a carattere di urgenza; tutele giuridiche urgenti e indifferibili; servizi attinenti alla manutenzione del patrimonio comunale; servizi indifferibili del personale; permessi manomissione e occupazione suolo pubblico in via d'urgenza; procedure di gara e contratti in via d'urgenza; servizi attinenti alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gestione entrate e uscite; notifiche a casa comunale; servizi attinenti alla tutela ambientale; centralino; servizi attinenti alle attività di gestione del verde urbano e disinfestazione indifferibili; trattamenti sanitari obbligatori. (com)