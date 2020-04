Lombardia: M5s, sì a potenziamento delle biblioteche coinvolgendo chi percepisce il reddito di cittadinanza

- Sì a un ordine del giorno del M5S Lombardia, discusso ieri dal Consiglio regionale lombardo, che chiede di potenziare l biblioteche lombarde anche con l'aiuto di chi percepisce il reddito di cittadinanza. La proposta presentata dal consigliere regionale del M5s Lombardia Raffaele Erba invita la Lombardia a "potenziare i giorni e gli orari di apertura al pubblico delle biblioteche lombarde, soprattutto durante i giorni festivi" e a impiegare chi percepisce il "reddito di cittadinanza per progetti di supporto nell'apertura di biblioteche, di centri di lettura e di videoteche". "Biblioteche e centri di lettura sono poli fondamentali per la trasmissione della cultura e devono essere potenziati su tutto il territorio - spiega Erba - Proprio per questo, considerata anche la carenza di personale del settore, abbiamo chiesto alla Lombardia di coinvolgere coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza per mantenere i presidi aperti, anche nei giorni festivi. L'approvazione ci fa ben sperare per un rafforzamento dell'offerta di Province, Comuni e Università, non appena sarà finita l'emergenza. La cultura è alla base del progresso sociale e scientifico. Proprio per questo - conclude il consigliere M5s - è necessario usare ogni mezzo per rafforzare l'offerta" (com)