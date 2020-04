Coronavirus: Alleanza cooperative, le nostre proposte in Campania

- L'Alleanza delle cooperative della Campania, il coordinamento tra Agci, Confcooperative e Legacoop, ha risposto all'invito della Regione Campania di presentare istanze e proposte utili al rilancio dei comparti economici regionali. Un documento unitario che, comparto per comparto, riepiloga le principali problematiche vissute dalle imprese cooperative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid -19 e il conseguente blocco delle attività, sia a livello nazionale che regionale. "Già diverse settimane fa, prima ancora che la Campania fosse dichiarata zona rossa come tutta l'Italia, avevamo sottoposto al presidente De Luca i disagi che le nostre cooperative stavano vivendo". Lo hanno dichiarato Gian Luigi De Gregorio, Antonio Borea e Anna Ceprano, rispettivamente i presidenti di Agci Campania, Confcooperative Campania e Legacoop Campania. "Era il 06 marzo e da allora molto è cambiato - hanno proseguito - Abbiamo accolto il comunicato della Regione come un segnale di estrema apertura, una volontà a collaborare con le parti sociali in un momento faticoso. Sebbene il contenimento del virus sia l'obiettivo prioritario, è innegabile che dobbiamo dare risposte al tessuto economico e sociale. Apprezziamo la disponibilità delle istituzioni, a tutti i livelli, e siamo disponibili a confronti su ogni comparto". (segue) (Ren)