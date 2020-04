Coronavirus: Alleanza cooperative, le nostre proposte in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre le proposte di settore, l'Alleanza delle cooperative ha posto l'accento anche su questioni chiave, come la sicurezza degli operatori delle imprese impegnati nei servizi essenziali alle quali è fondamentale garantire un approvvigionamento di Dpi e il ritardo nei pagamenti della Pa verso le cooperative che gestiscono servizi per conto della stessa. Sanare le situazioni debitorie, con un monitoraggio da parte della Regione Campania, consentirebbe un'immissione di liquidità nelle casse delle imprese, che in questo frangente è il problema principale, per tutti i comparti. Su questa linea anche la proposta di favorire l'accesso al credito agevolato e di istituire un voucher regionale per l'abbattimento degli interessi dei costi della garanzia su finanziamenti finalizzati alla liquidità per le imprese campane. (Ren)