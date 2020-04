Coronavirus: in Russia 95 laboratori per effettuare tamponi

- Sono 95 i laboratori istituiti in tutta la Russia dall’Agenzia per la tutela del consumatore (Rospotrebnadzor) per effettuare tamponi e per il contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il primo ministro, Mikhail Mishustin, durante una riunione del Consiglio di coordinamento istituito dal governo per il contrasto all’epidemia. “Ci sono 95 laboratori in tutto il paese che effettuano più di 20 mila tamponi al giorno”, ha detto il premier, ricordando che dal 19 marzo sono 193 le organizzazioni sanitarie che hanno aderito ai lavori. (Rum)