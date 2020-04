Coronavirus: Martella (Pd), da papa Francesco pensiero importante a giornalisti e lavoratori di media

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria ed all'Informazione, Andrea Martella, commenta le parole pronunciate oggi dal Pontefice. "Stamani Papa Francesco ha rivolto un pensiero importante a giornalisti e lavoratori nei media. Valorizzando la loro funzione - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter -, essenziale nel far sì 'che la gente non sia isolata, per l'educazione dei bambini, per l'informazione, per aiutare a superare questo tempo di chiusura'". (Rin)