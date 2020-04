Lombardia: Fontana firma 4 ordinanze per interventi da 15,8 milioni per post sisma Mantova

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione nei territori lombardi colpiti dal sisma del maggio 2012, ha firmato 4 nuove ordinanze, pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regionale di oggi, 1 aprile, con le quali vengono finanziati interventi post sisma per 15,8 milioni nei Comuni di Moglia, Pegognaga e San Benedetto Po (Mn). Con l'ordinanza 559 si mettono a disposizione 4,3 milioni di euro per la ricostruzione dell'edificio scolastico in via Leopardi a Moglia. Con l'ordinanza 557 vengono riconosciuti al Comune di San Benedetto 850.000 euro per lavori di ripristino del corpo stradale della Strada argine del Secchia. Infine, con le Ordinanze 558 e 556 vengono riconosciuti al Comune di Pegognaga rispettivamente 5,3 milioni di euro per il consolidamento strutturale e il recupero dell'edificio scolastico Edmondo De Amicis (Lotto A) e 5,4 milioni di euro per la Scuola V.Da Feltre (Lotto B), per un totale di 10,7 milioni di euro. (com)