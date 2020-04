Ricerca: Ingv, studio rivede ruolo struttura geologica su scuotimento Onna in sisma 2009

- Nella distruzione di Onna, frazione de L'Aquila, avvenuta a seguito del terremoto dell'aprile 2009, è stata determinante la struttura geologica del sito che, con il suo substrato roccioso profondo circa 200 metri e presente al di sotto dei depositi alluvionali, ha assunto un ruolo fondamentale sull'entità dello scuotimento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 vi è stata una differente risposta sismica tra l'area di massimo danneggiamento, la cosiddetta "zona rossa", e l'area circostante? Come si spiega la violenza dello scuotimento a Onna? Questi sono stati gli interrogativi che si è posto di risolvere il team dell'Ingv con la collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nello studio Site effects of Onna during the 2009 L'Aquila (Central Italy) seismic sequence: constraints on bedrock depth and 1D local velocity structure from aftershock seismograms, appena pubblicato sul Bulletin of Seismological Society of America, che lo richiama nella copertina del numero di aprile. (segue) (Com)