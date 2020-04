Ricerca: Ingv, studio rivede ruolo struttura geologica su scuotimento Onna in sisma 2009 (4)

- Di particolare interesse per la comunità scientifica è il fatto che le località di Onna e Monticchio, pur essendo distanti tra loro solo due chilometri, hanno subito danni di entità molto diversa, valutabili in oltre tre gradi MCS di differenza. "Il confronto tra le registrazioni sismiche di Onna e Monticchio, quest'ultimo scelto come sito di riferimento su roccia", aggiunge la ricercatrice, "ha mostrato che Onna, edificata nella valle alluvionale del fiume Aterno, è caratterizzata da un'amplificazione del moto del suolo da 3 a 5 volte superiore a quella di Monticchio. Ne deriva che la geologia locale ha giocato un ruolo determinante nella distruzione causata dal terremoto del 2009. Abbiamo riesaminato come cold case l'effetto di sito di Onna, elaborando i dati di quella sequenza sismica e un nuovo profilo di velocità compatibile sia con i dati strumentali che con la geologia locale. Il nostro studio ha mostrato che il substrato roccioso presente al disotto dei depositi alluvionali è profondo circa 200 metri nell'area di Onna e che il contrasto di velocità su questa interfaccia ha svolto un ruolo cruciale sull'entità dello scuotimento. Studi precedenti", prosegue Giuliana Mele, "attribuivano l'effetto amplificativo a una discontinuità sismica localizzata a profondità inferiore, con un contrasto di velocità insufficiente a giustificare gli scuotimenti osservati. Con il nuovo vincolo geometrico proposto nel nostro studio abbiamo simulato il moto del suolo a Onna durante la scossa del 6 aprile, non registrato in quell'occasione perché non vi erano stazioni sismiche". (segue) (Com)