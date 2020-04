Ricerca: Ingv, studio rivede ruolo struttura geologica su scuotimento Onna in sisma 2009 (5)

- "I sismogrammi così ottenuti hanno fornito valori dell'accelerazione del suolo in grado di produrre effetti distruttivi per la tipologia di edifici presente nel centro storico di Onna, confermando la necessità di un modello geologico più complesso". "Lo studio", conclude Giuliana Mele, "rimarca l'importanza di investigare l'assetto geologico di un'area spingendosi a profondità superiori a quelle che, in genere, sono oggetto di indagine nell'immediato post-sisma. In questa direzione, i metodi cosiddetti indiretti della Sismologia ci vengono in aiuto per acquisire informazioni dove esse sono limitate agli strati più superficiali o addirittura assenti". (Com)