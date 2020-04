Coronavirus: Fiepet-Confesercenti, tornare a cedolare secca a 21 per cento

- Tornare alla cedolare secca al 21 per cento "altrimenti gran parte degli esercenti chiuderanno". Lo chiede, in un nota, Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti. "Come associazione di categoria siamo puntualmente all'ascolto – soprattutto in questa fase emergenziale e di estrema delicatezza per imprese, lavoratori e famiglie – e stiamo raccogliendo i numerosi campanelli d'allarme dei pubblici esercizi sul territorio. In queste settimane, tra le criticità più sentite, vi è il pagamento degli affitti da parte delle aziende, e sono decine di migliaia le attività che non riescono a sostenerlo e che per questo motivo rischiano di non riaprire anche a fine emergenza Covid. È necessario quindi - spiega ancora Pica - intervenire prima che lo schiacciamento delle Pmi sia totale. Come Fiepet-Confesercenti proponiamo al Governo di applicare una tassazione agevolata sulle locazioni commerciali a coloro che diminuiscono l'affitto di almeno il 30 per cento, un meccanismo che permetterebbe di abbassare la pressione fiscale per il proprietario – passando da un'aliquota progressiva Irpef di circa il 35% alla cedolare secca del 21 per cento per un risparmio almeno ben 14 punti percentuali. Da una parte si eviterebbe una guerra interna tra esercenti e proprietari – sul cui immobile sfitto o non pagato devono di fatto pagarci sopra l'Imu – dall'altra si darebbe una boccata di ossigeno alle Pmi. Ragionevolmente il ritorno alla cedolare secca dovrebbe però essere estesa anche ai contratti in corso e non solo a quelli nuovi". (Com)