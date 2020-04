Trasporto aereo: Lufthansa porrà 87 mila dipendenti in cassa integrazione per coronavirus

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, intende porre in cassa integrazione 87 mila dipendenti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di circa due terzi della forza lavoro di Lufthans, che nel 2019 ammontava a 135 mila unità di personale. A seconda delle società parte del gruppo, la cassa integrazione si applicherà in maniera retroattiva dal primo marzo scorso, ma nella maggior parte dei casi sarà in vigore da aprile. In base alle misure adottate dal governo federale per far fronte alla crisi innescata dal coronavirus, i cassa integrati ricevono dal 60 al 67 per cento dei loro salari netti. Lufthansa si è impegnata ad aumentare tale valore fino al 90 per cento. A causa della pandemia di corona, il gruppo ha messo a terra 700 dei suoi 760 aerei e offre soltanto il 5 per cento circa dei collegamenti. (Geb)