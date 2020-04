Difesa: Minoli (Slitherine) a “Nova”, dai videogiochi allo sviluppo del “war gaming”

- Partire dallo sviluppo di videogiochi per poi produrre simulazioni di guerra utilizzate dal Pentagono: è la storia di Slitherine, un’azienda britannica nata nel 2000 dall’idea di due persone, peraltro padre e figlio, appassionati di strategia militare. “Agenzia Nova” ha intervistato Marco Minoli, partner e responsabile marketing di Slitherine, che ha spiegato quali sono le principali attività dell’azienda, i suoi partner internazionali più importanti e le prospettive del settore del “war gaming”.Da azienda sviluppatrice di videogiochi, Slitherine ha deciso di puntare sull’idea “di realizzare prodotti di strategia militare a tutti i livelli, sia storico che moderno. Nel 2010 Slitherine ha acquisito un’azienda statunitense che si chiama Matrix Games, già impegnata nello sviluppo di quei giochi definiti ‘war games’, ovvero destinati a una nicchia di appassionati, fra cui ex militari. Matrix Games era già collegata con il mondo del training professionale per i militari ma negli anni questo modello è stato sfruttato poco”, spiega Minoli, secondo cui la svolta è avvenuta tre anni fa. “Uno dei nostri prodotti, ‘Command: Modern Air Naval Operations’, una simulazione di conflitto moderno, è stata notata dal Pentagono ed è nato così il progetto di creare una sezione di Slitherine dedicata al mondo professionale. Questa componente, ora, rappresenta il 30 per cento del nostro fatturato”, prosegue il rappresentante dell’azienda.“Command: Modern Air Naval Operations”, d’altronde, è l’ultima evoluzione di un gioco creato a fine anni Ottanta dagli scrittori Larry Bond e Tom Clancy, entrambi noti appassionati di “war games”. All’epoca, spiega Minoli, “Bond e Clancy crearono un gioco da tavolo che è poi stato trasformato in un videogioco: si tratta di un simulatore di sottomarini che ha avuto subito successo nel mercato a largo consumo, ma anche riscontri nel ramo professionale. È incredibile pensare che alla fine degli anni Ottanta si pensava a un gioco e ora, una sua diretta diramazione è un prodotto che viene utilizzato attivamente dal Pentagono”.Ma se il dipartimento della Difesa statunitense impiega i prodotti di Slitherine, è giusto chiedersi qual è l’impiego effettivo di questi strumenti. “In primis c’è il training: la Luftwaffe, l’aeronautica militare tedesca, sfrutta ‘Command’ per addestrare gli ufficiali sfruttando una simulazione che noi forniamo con la classica licenza ‘studente’. Poi c’è l’ambito analitico, per esempio gli Stati Uniti cercano spesso di analizzare gli esiti di un potenziale conflitto, e sfruttano la simulazione, creando degli scenari ad hoc, per ottenere tutti i dati utili: dalle perdite umane, alla necessità di impiegare tot numero di aerei, navi, droni, sino alla componente logistica, come per esempio la quantità di carburante necessaria per i mezzi impiegati. Il terzo ambito di utilizzo è quello strategico, ovvero testare nuovi mezzi in ambito operazionale, e in questo senso abbiamo diversi clienti dei settori pubblico e privato”, prosegue Minoli.L’impiego in ambito strategico dimostra che Slitherine, di fatto, fornisce uno strumento potenzialmente molto utile per le realtà industriali della difesa. “Lavoriamo attivamente con Lockheed Martin, Boeing, Bae Systems e diversi altri attori del settore. I clienti privati utilizzano i nostri software per testare loro prodotti nuovi che devono essere ancora messi sul mercato”, aggiunge il rappresentante dell’azienda, secondo cui Slitherine ha importanti rapporti anche con il pubblico. “Noi stiamo lavorando con quasi tutte le forze dei paesi membri della Nato, che sono clienti diretti o indiretti. Lavoriamo, anche se in modo molto leggero, con Leonardo attraverso la Marina italiana”, spiega Minoli, secondo cui in Italia c’è ancora molto da fare per lo sviluppo del settore, soprattutto perché mancano le risorse da investire nel war gaming.“Durante il secondo mandato la presidenza di Barack Obama aveva stanziato 512 milioni di dollari per il war gaming . Ovviamente sappiamo che gli Usa spendono moltissimo per la difesa, ma anche nel Regno Unito è cresciuta l’attenzione su questo ambito. E poi lavoriamo con la Luftwaffe, con la Marina e l’Aviazione militare australiane e con la Francia”, prosegue Minoli. “In Italia abbiamo due grandi appassionati, fra cui il colonnello Francesco Marradi, responsabile del progetto Eurofighter, che ci sostiene tanto, ma per ora siamo più indietro per lungaggini di tipo fisiologico: si tratta di un settore completamente nuovo per cui servono degli esperti e ora in Italia al momento ce ne sono pochi, ma l’interesse c’è”.In questa fase storica, contrassegnata dalla pandemia di coronavirus, l’impiego militare viene spesso associato alle attività sanitarie e di contenimento e meno all’ambito bellico specifico, ma per Slitherine restano comunque dei margini di manovra. “Noi lavoriamo molto su commessa, rispondendo alle richieste specifiche dei nostri clienti. Non nascondo che dagli Usa è giunta la richiesta di analizzare l’impiego di mezzi e persone anche per la gestione dell’epidemia a livello nazionale. È chiaro, tuttavia, che per analizzarne l’impiego in questa situazione specifica ci vuole tempo, un fattore che complica l’applicazione pratica di uno strumento simile che a loro servirebbe già domani”, spiega il rappresentante dell’azienda, che però rimarca l’importanza del contributo dei fruitori di base di “Command”. “Un nostro utente cinese quasi due mesi fa ha creato uno scenario legato alla pandemia che simulava l’impiego di mezzi militari per contenere aree specifiche del mondo, una simulazione di enforcement. Per la creazione di questo scenario l’utente è partito dalla nostra sezione di notizie ‘Command Live’ in cui si riprendono dei fatti che accadono nel mondo e si ricreano potenziali scenari di gioco che rendiamo fruibili al pubblico. Il fatto che l’utente cinese abbia creato questo scenario dimostra che i nostri fruitori reagiscono in maniera abbastanza rapida alle notizie”, prosegue Minoli.Infine con Minoli si è parlato dell’aspetto economico-finanziario, ovvero quanto pagano gli investimenti nel settore del “war gaming”. Intanto il rappresentante dell’azienda britannica sottolinea l’importanza del confronto con i clienti. “Cinque volte l’anno organizziamo dei training in cui invitiamo i clienti a parlarsi tra di loro e più loro si parlano, più noi lavoriamo. Per noi è fondamentale il modo di investire su questo punto, perché ha consentito di creare un fatturato costante che ci permette di investire sul prodotto creando connessioni con aziende diverse. Per esempio la settimana prossima lanceremo la versione Beta della versione multiplayer della simulazione che permetterà diversi paesi, attraverso un sistema di cloud, di confrontarsi fra di loro”, spiega Minoli.“Quest’anno come azienda puntiamo a un fatturato da 100 milioni di dollari, dopo nove anni consecutivi di crescita continua. La base della società è a Epsom, a sud di Londra; ma abbiamo anche una sede a Milano, dove c’è il team che opera nel ramo del marketing; una sede in Canada; e la sede di Seattle che si occupa proprio dei rapporti con il mondo della Difesa statunitense”, prosegue il responsabile marketing di Slitherine che segna, infine, fra i punti di forza la presenza di vari studi di sviluppi in giro per il mondo – Grecia, Norvegia, Canada e diversi altri paesi – tutti dedicati al ramo consumer.(Les)