Coronavirus: Conte incontra le opposizioni, subito un decreto per dare liquidità alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decreto per dare subito liquidità alle imprese, un altro ad aprile per le famiglie, incontri a ritmo più serrato tra governo e opposizioni e un piano di graduale ritorno alla normalità: sono questi i punti principali discussi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al tavolo con le opposizioni, a Palazzo Chigi. Durante l'incontro, al quale è stato anticipato il possibile rinvio delle elezioni regionali e amministrative in autunno, hanno partecipato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, quello dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, il segretario della Lega Matteo Salvini, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, Maurizio Lupi del gruppo Misto e Giorgio Silli in rappresentanza di Cambiamo. "Siamo al lavoro per anticipare in un decreto legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese - ha anticipato Conte -. Avvertiamo tutta l'urgenza di intervenire prima possibile". Il premier ha delineato il quadro economico generale e proposto "un tavolo maggioranza-opposizione" che si riunisca "con ritmo più serrato" al fine di assicurare un "confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale". Detto questo, ha annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi un altro provvedimento ad aprile per le famiglie. (segue) (Rin)