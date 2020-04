Coronavirus: Conte incontra le opposizioni, subito un decreto per dare liquidità alle imprese (2)

- Il presidente del Consiglio ha ricordato poi che il comitato tecnico scientifico ci invita a non abbassare la guardia. "Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza - ha precisato -. Valorizzeremo ulteriormente i protocolli di sicurezza. Questo il nostro impegno". Durante l'incontro con le opposizioni, Conte ha fatto presente ai leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia che è "molto vivace il dibattito all'interno dei vari Paesi europei sulle proposte italiane in merito agli strumenti che l'Unione dovrebbe adottare per sostenere le economie dei singoli Stati messe in ginocchio dall'emergenza coronavirus", ma che "spesso sono proprio i partiti con cui sono più collegate le forze di opposizione italiane quelli che più contrastano le proposte del governo italiano". (segue) (Rin)