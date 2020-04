Coronavirus: Conte incontra le opposizioni, subito un decreto per dare liquidità alle imprese (3)

- Salvini da parte sua ha garantito che l'obiettivo delle opposizioni non è quello di creare tensioni. "Ci siamo, vogliamo collaborare, risolvere, suggerire, ma sicuramente non possiamo fare da comparse - ha sottolineato -. Ci sono due decreti in lavorazione, noi abbiamo portato centinaia di proposte e le aziende hanno bisogno di risposte oggi". Il leader del Carroccio, al termine dell'incontro, ha riferito che al tavolo è stata affrontata anche la questione della circolare sulle "passeggiate condominiali", che "non aiutano" a risolvere l'emergenza, e quella del sito dell'Inps, andato in tilt per l'eccessiva richiesta di domande per i bonus da 600 euro. Era prevedibile, ha fatto notare, che "migliaia di italiani oggi andassero sul sito dell'Inps. Ci si immagina che la seconda potenza industriale d'Europa sia pronta". Tajani ha ribadito la necessità di far ripartire il sistema produttivo. Per questo, ha precisato, "abbiamo chiesto un piano da 100 miliardi di euro. Lo Stato deve sin da subito garantire le banche affinché possano fare prestiti alle imprese e garantire il pagamento della cassa integrazione. Ma anche altri settori come le partite Iva o quelli al momento dimenticati", a cominciare dai lavoratori del mondo dello spettacolo. "Abbiamo ribadito la nostra disponbilità al governo - ha aggiunto Meloni -. Ma moltissime domande che continuiamo a fare non hanno avuto una risposta". Quindi, la leader di Fd'I, nello specifico, ha spiegato che non è stata recepita "la proposta sui mille euro sui conto corrente" e che non è stata data risposta circa i tempi di erogazione della cassa integrazione e del contributo agli autonomi. (Rin)