Coronavirus: Pd, intollerabile sito Inps in tilt, coinvolgere commercialisti

- Per la deputata e vicepresidente del Partito democratico, Debora Serracchiani, "quanto sta accadendo al sito dell'Inps in queste ore è intollerabile e ci chiediamo se non era da aspettarselo dopo aver comunicato nei giorni scorsi che questo tipo di accesso sarebbe stata l'unica opzione disponibile per richiedere le indennità per professionisti e autonomi". In una nota la parlamentare democratica quindi spiega: "Avevamo richiamato più volte la necessità, in questa fase, di favorire un rapido accesso ai pagamenti per lavoratori dipendenti, imprese e autonomi. Il Pd aveva chiesto di consentire che i commercialisti e gli intermediari, in quanto iscritti all’ordine, potessero spedire una Posta elettronica certificata (Pec) all’Inps certificando le ore di lavoro perse e la richiesta di cassa integrazione, aggiungendo l’Iban del dipendente. In questo modo, entro il 10 aprile l’Inps sarà in grado di procedere con un bonifico. Un provvedimento preso in questa direzione - conclude Serracchiani - aiuterebbe una gestione ordinata e celere del sito dell’Inps e verrebbe incontro alle giuste esigenze dei cittadini".(Com)