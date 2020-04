Coronavirus: Del Giudice e De Marco, misurazione temperatura corporea a dipendenti Asia

- Continuano i presidi precauzionali in Asia Napoli a tutela della salute dei lavoratori. In una nota congiunta l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice e il presidente Asia Maria De Marco, hanno fatto sapere che in azienda, a partire da oggi, è iniziato il controllo della misurazione della temperatura corporea a tutti i lavoratori e lavoratrici tramite apparecchi dedicati: "Tale presidio si aggiunge alle misure già in atto in Asia e contribuiranno a mantenere alta l'attenzione e la protezione tra i lavoratori e le lavoratrici impegnati quotidianamente per le strade di Napoli, garantendo il servizio di pubblica utilità in un momento difficile e di grande sforzo operativo", hanno concluso Del Giudice e De Marco. (Ren)