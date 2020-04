Coronavirus: Salvini, ospedale da campo Bergamo quasi operativo, è altro miracolo dopo quello della Fiera Milano

- “Dieci giorni di lavoro per realizzare 142 posti letto (di cui 24 per la terapia intensiva), laboratori, zone di decontaminazione, magazzini, aree protette per il carico e scarico delle merci. Dopo l’ospedale alla Fiera di Milano, sta per diventare operativo quello alla Fiera di Bergamo. Un altro capolavoro di efficienza, alla faccia delle polemiche". Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito dell’ospedale da campo che diventerà operativo alla Fiera di Bergamo. "Oggi Regione Lombardia - spiega Salvini - effettuerà l’ennesimo sopralluogo: orgogliosi di Attilio Fontana, degli Alpini e delle centinaia di volontari e professionisti che ci hanno lavorato a partire dagli artigiani bergamaschi. Siamo grati ai medici e a tutto il personale che, dall’Italia e dall’estero, è arrivato per stare in prima linea. Forza Bergamo, forza Lombardia. L’Italia non molla”. (com)