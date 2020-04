Coronavirus: Azzolina incontra sindacati in videoconferenza

- Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, le organizzazioni sindacali sull'emergenza coronavirus. Lo rende noto il dicastero dell'Istruzione. All'ordine del giorno, la chiusura dell'anno scolastico in corso e l'avvio di quello che inizierà a settembre. Nel corso dell'incontro si è parlato di didattica a distanza, delle risorse stanziate per supportarla, di mobilità del personale. Il ministro, aprendo l'incontro, ha voluto ringraziare ancora una volta, attraverso i sindacati, "tutto il personale della scuola che sta facendo enormi sforzi, in questa emergenza, per stare vicino ai nostri ragazzi". E ha poi annunciato tavoli tecnici con i sindacati per lavorare all'avvio regolare del prossimo anno scolastico. (Com)