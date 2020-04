Ue: von der Leyen, Commissione annuncia nuovo strumento per contrasto alla disoccupazione

- La Commissione europea ha proposto oggi un nuovo strumento per contrastare l’aumento della disoccupazione provocato dalla diffusione globale del Covid-19. Lo ha annunciato la presidente dell’esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. “L’Europa sta accorrendo a sostegno di coloro che sono stati colpiti dalla crisi con una nuova iniziativa, denominata Sure”, ha detto, sottolineando che “le regioni di Milano e Madrid sono parte della spina dorsale dell’economia europea”. “Migliaia di aziende stanno lottando per superare questa crisi, e hanno bisogno del nostro aiuto: proprio per questo abbiamo sviluppato un concetto di lavoro di breve durata per aiutare l’Italia, la Spagna e tutti gli altri paesi che sono stati colpiti in maniera drastica”, ha detto la presidente dell’esecutivo comunitario, sottolineando che “durante la crisi finanziaria del 2008 gli Stati membri che disponevano di questo strumento hanno aiutato milioni di persone a mantenere il proprio posto di lavoro”. (Beb)