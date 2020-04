India: coronavirus, governo chiede aiuto alle Ong per assistere i migranti interni (2)

- Il “lockdown”, disposto per 21 giorni a partire dal 25 marzo, ha innescato una vastissima migrazione interna: centinaia di migliaia di lavoratori, che vivevano e mangiavano negli stessi luoghi in cui lavoravano nelle grandi città, si sono trovati senza un tetto e senza cibo con la chiusura delle attività produttive e hanno cercato di tornare verso i loro luoghi di origine. A Nuova Delhi, la capitale, si è creata una situazione particolarmente critica con migliaia di persone ammassate nelle stazioni degli autobus o che si sono incamminate verso l’Uttar Pradesh, per poi essere bloccate alla frontiera. Il ministero dell’Interno, infatti, ha ordinato agli Stati e ai Territori dell’Unione di chiudere i loro confini. (segue) (Inn)