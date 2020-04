India: coronavirus, governo chiede aiuto alle Ong per assistere i migranti interni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema – dopo aver ricevuto due istanze di pubblico interesse (una a firma degli avvocati Rashmi Bansal e Anuj Gupta e l’altra di Alakh Alok Srivastava) e aver chiesto un rapporto all’esecutivo centrale – ha ascoltato ieri quanto riferito dal procuratore generale, Tushar Mehta. Il rappresentante legale del governo ha assicurato che il massiccio esodo interno è stato messo sotto controllo: “Ora non c’è nessuno per strada. Chiunque fosse fuori è stato portato nei rifugi disponibili”, ha dichiarato Mehta, che ha consegnato un affidavit con le misure prese per mitigare l’emergenza sanitaria a partire dal 7 gennaio. (segue) (Inn)