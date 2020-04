India: coronavirus, governo chiede aiuto alle Ong per assistere i migranti interni (4)

- Il procuratore ha detto che tre persone su dieci tra quelle che si sono spostate dalle città alle aree rurali potrebbero essere contagiate. Secondo i dati da lui forniti in tutto il paese ci sono oltre 21 mila campi che ospitano circa 660 mila persone, compresi quelle migrate in seguito alla serata. L’ultimo censimento, che risale al 2011, parla di 41,4 milioni di migranti interni per motivi di lavoro. Mehta ha anche richiamato l’attenzione sulla diffusione di notizie false o inaccurate che hanno creato allarme se non addirittura panico; inoltre, ha suggerito la possibilità di avvalersi della consulenza di leader religiosi e di comunità per aiutare le persone ospitate negli alloggi provvisori, suggerimento che è stato approvato. (segue) (Inn)