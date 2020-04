India: coronavirus, governo chiede aiuto alle Ong per assistere i migranti interni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La massima autorità giudiziaria ha ordinato che ai lavoratori migranti siano garantiti riparo, cibo e medicine nelle strutture in cui sono stati temporaneamente accolti. Il collegio competente, formato dal giudice capo, Sharad Arvind Bobde, e dal giudice L. Nageswara Rao, ha chiesto al governo di formare un comitato di esperti per rispondere alle richieste dei cittadini e ha evidenziato la necessità di prevenire la disinformazione attraverso i social media con misure rigorose e anche con la pubblicazione immediata di un portale pubblico che offra informazioni aggiornate sull’epidemia in tempo reale. L’udienza è stata aggiornata al 7 aprile. (Inn)