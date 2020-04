Coronavirus: 215 nuovi casi in Romania, nel paese 2.460 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente 2.460 i casi confermati di Covid-19 in Romania. Lo si apprende dai dati pubblicati dal Gruppo di comunicazione strategica, stando ai quali il bilancio attuale dei guariti e dei deceduti si è attestato rispettivamente a 252 e 85 persone. Il totale dei contagi ha registrato un incremento di 215 unità dall’ultimo bollettino. Nelle terapie intensive del paese sono attualmente ricoverati 57 pazienti, di cui 34 in condizioni gravi, mentre sono 12.218 i cittadini sottoposti a quarantena e 119.218 le persone in isolamento domiciliare. (Rob)