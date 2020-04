Coronavirus: assessore Maran, pubblicata call per formare elenco strutture ricettive per gestione emergenza

- Il Comune di Milano ha publicato oggi una call per formare un elenco di strutture che, in base alle richieste delle autorità sanitarie, potremmo attivare come abbiamo fatto nei giorni scorsi con l'Hotel Michelangelo e siamo facendo ora per la struttura "Social Music City" allo Scalo Romana. Lo annuncia l'assessore comunale all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, in un post Facebook. "Tre le tipologie di servizio richiesto: alloggi temporanei per l’ospitalità di personale sanitario (medici e infermieri), lavoratori nei servizi essenziali, persone che rientrano in città a cui è richiesta la quarantena e persone dimesse dagli ospedali che non possono rientrare nel proprio alloggi. Gli ospiti potranno prenotare autonomamente le abitazioni tramite piattaforme di booking per un costo di massimo 30 euro o comunque inferiore al prezzo di mercato", spiega Maran. La seconda tipologia riguarda "strutture ricettive come alberghi, ostelli e residence per cittadini positivi al Covid-19 che necessitano isolamento. In questo caso è prevista l’attivazione di una convenzione tra il Comune e la proprietà che preveda, eventualmente, la preparazione di pasti da parte di Milano Ristorazione e costi di gestione a carico dell’istituzione pubblica". Infine il Comune cerca "spazi idonei ad ospitare anche persone in situazioni di disagio critico, da cedere anche in comodato d’uso. Le strutture possono essere anche sportive, culturali o di animazione e saranno gestite sul modello del “Piano Freddo” con l’integrazione di presidi sanitari", conclude l'assessore. (com)