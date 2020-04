Trasporto aereo: Germania, gli aeroporti chiedono aiuti di Stato contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus e rimanere operativi, gli aeroporti della Germania chiedono aiuti di Stato al fine di ottenere rapidamente un supporto di liquidità. È quanto comunica l'Associazione degli aeroporti tedeschi (Adv), come riferisce il quotidiano “Franfkurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il presidente dell'Adv, Ralph Beisel, ha affermato: “Al fine di continuare a gestire le operazioni in modo affidabile in tempi di crisi, gli aeroporti hanno ora bisogno di assistenza in termini di liquidità e di riduzione dei costi”. Gli aeroporti sono esclusi dagli aiuti all'economia stanziati dal governo tedesco per fronteggiare la crisi innescata dal coronavirus. I 100 miliardi di prestiti erogati dalla banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw) sono, infatti, diretti esclusivamente alle aziende di proprietà privata. Pertanto, ha evidenziato Beisel, “la politica deve apportare modifiche urgenti in materia”. Gli aeroporti hanno bisogno del sostegno pubblico, mediante “garanzie di liquidità, assunzione dei costi o sovvenzioni dirette da parte del governo”. A causa della pandemia gli aeroporti tedeschi si trovano, infatti, a fronteggiare una crisi senza precedenti, con gli scali rappresentati dall'Adv che registrano un crollo del numero di passeggeri pari al 90 per cento. In tale situazione, i costi continuano ad aumentare, mentre diminuiscono le entrate. In tale scenario, Beisel prevede che “aprile vedrà il maggior calo del numero di passeggeri dagli inizi dell'aviazione civile”. (Geb)