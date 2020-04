Venezuela: da Colombia, Austria e Portogallo sostegno a piano transizione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta degli Stati Uniti per una "transizione democratica" in Venezuela - l'avvio di un percorso elettorale che parta dai passi indietro del presidente Nicolas Maduro e del leader oppositore Juan Guaidò - raccoglie consensi anche presso i governi di Colombia, Portogallo e Austria. "L'iniziativa presentata dal Dipartimento di Stato Usa è in linea con le proposte e gli inquadramenti sviluppati nel quadro del Gruppo di Lima nel corso dell'ultimo anno, sull'urgenza di procedere verso una soluzione politica, pacifica e guidata dagli stessi venezuelani", fa sapere il ministero degli Esteri della Colombia in un comunicato. Si tratta, per Bogotà, dell'unico modo per risolvere la grave crisi multidimensionale che attraversa il Venezuela". Il governo del presidente Ivan Duque ha quindi garantito che continuerà "a promuovere la difesa dello stato di diritto e dei diritti umani per i venezuelani, in diversi ambiti politici e diplomatici". (segue) (Brb)