Difesa: Minoli (Slitherine) illustra a “Nova” lo sviluppo del settore del “war gaming”

- Partire dallo sviluppo di videogiochi per poi produrre simulazioni di guerra utilizzate dal Pentagono: è la storia di Slitherine, un’azienda britannica nata nel 2000 dall’idea di due persone, peraltro padre e figlio, appassionati di strategia militare. “Agenzia Nova” ha intervistato Marco Minoli, partner e responsabile marketing di Slitherine, che ha spiegato quali sono le principali attività dell’azienda, i suoi partner internazionali più importanti e le prospettive del settore del “war gaming”. Da azienda sviluppatrice di videogiochi, Slitherine ha deciso di puntare sull’idea “di realizzare prodotti di strategia militare a tutti i livelli, sia storico che moderno. Nel 2010 Slitherine ha acquisito un’azienda statunitense che si chiama Matrix Games, già impegnata nello sviluppo di quei giochi definiti ‘war games’, ovvero destinati a una nicchia di appassionati, fra cui ex militari. Matrix Games era già collegata con il mondo del training professionale per i militari ma negli anni questo modello è stato sfruttato poco”, spiega Minoli, secondo cui la svolta è avvenuta tre anni fa. “Uno dei nostri prodotti, ‘Command: Modern Air Naval Operations’, una simulazione di conflitto moderno, è stata notata dal Pentagono ed è nato così il progetto di creare una sezione di Slitherine dedicata al mondo professionale. Questa componente, ora, rappresenta il 30 per cento del nostro fatturato”, prosegue il rappresentante dell’azienda. (segue) (Les)