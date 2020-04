I fatti del giorno - America Latina (4)

- Coronavirus: Brasile, la pandemia colpisce il 92 per cento delle industrie nazionali - La crisi economica causata dalla pandemia del nuovo coronavirus sta colpendo duramente l'industria brasiliana. Lo rivela una ricerca dalla Confederazione nazionale dell'industria (Cni), secondo cui le aziende nazionali stanno soffrendo di numerosi problemi tra cui il calo della domanda per i loro prodotti, la difficoltà di ottenere materie prime e forniture da diversi paesi, soprattutto la Cina, e la riduzione dell'offerta di capitale circolante nel sistema finanziario. L'indagine è basata su un campione di 734 piccole, medie e grandi industrie in tutto il paese. (segue) (Res)